Memduh Bayraktaroğlu: İktidar bu gerçeği halktan gizlemeye çalışıyor

2001 ekonomik krizi patladığında paramız bir gecede %100 değer yitirmişti…

Döviz borcu olan bir esnaf, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in yakınına kadar yaklaşmış ve yanında getirdiği yazar kasasını: “Sayın başbakanım al, ben bir esnafım” diyerek Ecevit’in ayaklarının altına fırlatmıştı.

Bugün o günden çok daha kötü konumdayız… Çünkü o gün sadece ekonomi krizdeydi…

Bugün ise en kötüsü: Rejim krizi de var…

Ama iktidar bu gerçeği gördüğü halde halâ: Halktan gizlemeye çalışıyor…

Ve… Giderek: Çözüm imkânı da sıfırlanıyor…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı