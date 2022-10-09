Memduh Bayraktaroğlu: Erdoğan da fakirlikte eşitledi

Ecevit’in başbakanlığı dönemindeki ekonomi politikalarını eleştiren AKP’liler:

“Ecevit hakikatten de söylediğini yaptı ve zengin fakir herkesi fakirlikte eşitledi” derdi…

AKP Genel Başkanı Erdoğan ise… İktidarı devraldığı Ecevit’i itibarsızlaştırmak için sürekli… Merhumun başbakanlık dönemlerini eleştirir… Ve bir de: Ecevit’ten yaklaşık 25 santim kadar uzun boylu olan ABD Başkanlarından Clinton’un… Bülent Bey’le aynı baş hizasına gelebilmek için…

Koltuğun kenarına ilişmesini… Türkiye’nin Başbakanı’nı istiskal etmek olarak anlatırlardı…

Şuraya bakın ki… Erdoğan…

Bülent Bey’i eleştirmek için kullandığı her eylemi… Kendisi de yaptı…

Biden’le tokalaşmak için kalkarken… “Elini öpermiş” gibi bir pozisyonda yakalandı…

Ekonomide de: Zengin fakir ayrımını ortadan kaldırdı…

Ve… Herkesi değilse de… Halkın %90’ını: Fakirlikte eşitledi…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı