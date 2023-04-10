Melih Pekdemir: ‘Kingmaker’ların teşhiri 

Elbette önce şu “Kingmaker” nedir onu açıklamalıyım. Türkçe karşılığı olarak “kral yapıcı” ya da “lider belirleyici” gibi ifadeler kullanılabilir. Kingmaker, bir kişi de olabilir bir grup da olabilir.

(…)

Birinci kesim Kılıçdaroğlu’nun ikinci kesim ise Erdoğan’ın seçilmesini istemektedir. Bu kadar basittir. Ve burada Kingmaker’ın işi basit olmaktan çıkarıp çetrefilleştiren asıl marifeti seçmenin Kılıçdaroğlu’nun “kazanmayacağını düşünmesi” için kırk takla atmasıdır.

İşte bu konudaki çarelerden biri Kingmaker’ların teşhiri olsa gerektir. Kingmaker/Kralyapıcı yanı sıra bir de kral soytarısı vardır ki bazen ona “jester” veya “fool/salak” denildiği de olur. O halde mesela Kingmaker İnce’nin oy oranı hakkında ne denilirse denilsin, onu teşhir ederek ve çıtayı yükselterek Erdoğan karşısında en az yüzde 60’a varan bir başarı için toplumsal muhalefetin bütün güçlerinin seferber edilmesi tek çaredir. Belirleyici olanın Kingmaker’lar değil halkın özgür iradesi olduğunu ortaya koyabilmektir.

Melih Pekdemir’in yazısı