Melih Aşık: Yapabildi çünkü karşısında yasal engel yoktu

Fatih Özer, “Ben bunun borsasını kurdum, şirketimin adı da Thodex” diyerek 490 bin dolayında insandan topladığı 2 milyar dolar parayla geçtiğimiz hafta yurt dışına kaçtı. Geride, Bitcoin’in ne ve nasıl bir sistem olduğunu bilmese de kısa sürede çok kazanç hayaliyle para kaptıran 500 bine yakın insan kaldı.

İyi de Faruk Fatih Özer bu dolandırıcılığı nasıl bu kadar kolay yapabildi? Yapabildi çünkü karşısında bir yasal engel yoktu.

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Oysa… CHP Niğde Milletvekili Ömer Faruk Güner yaklaşmakta olan tehlikeye dikkati ta 4 Aralık 2017’de çekmiş. Dünyada hızla yaygınlaşan Bitcoin uygulamasına karşı dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a verdiği soru önergesiyle özetle şu soruları yöneltmişti.

“Bitcoin’in herhangi bir merkezi kuruma bağlı olmamasının, bağımsız bir kripto para olmasının sorunlar yaratabileceğini düşünüyor musunuz?

Yasal dayanağı olmayan bu uygulamaya karşı yasal düzenlemeler yapmayı planlıyor musunuz?”

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Tahmin edileceği üzerine sorular yanıtlanmadı. Bu alanı düzenleyici yasal mevzuat ihmal edildi.

Melih Aşık’ın yazısı