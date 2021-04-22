Melih Aşık: TESUD’un bildiriyi ‘kınamaması’ destek sayılmış

Milli Savunma Bakanlığı, “Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) İle Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin Millî Savunma Bakanlığı’na ‘destek ziyareti’ gerçekleştirdiğini ve 104 amiralin yayımladığı bildiriyi kınadıklarını” bildirmişti. TESUD sonradan bir açıklama yaparak ziyaretin çağrı üzerine yapıldığını ve bildiriyi kınamadıklarını bildirdi.
Bu olay üzerine İçişleri Bakanlığı bir inceleme başlatarak TESUD yönetimini görevden aldı.
Anlaşılıyor ki TESUD’un bildiriyi ‘kınamaması‘ destek sayılmış.