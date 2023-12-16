Melih Aşık: Şehir halkına refah getirecek adaydan ziyade partiyi memnun edecek aday arayışı…

Kadıköy eski Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu diyor ki:

– Merak ediyorum, neden yerel seçim öncesi mevcut belediye başkanlarının başarı karnesi konuşulmuyor. Kim ne yapmış, kim neyi yapamamış? Hangi belediyenin ne kadar borcu var? Hangi belediye kaç proje gerçekleştirmiş? Halk kendi belediye başkanı hakkında ne düşünüyor? Bunlar bir kenara bırakıldı, isimler üzerinde yoğun bir tartışmadır gidiyor…

Aynen öyle…

Şehir halkına refah ve mutluluk getirecek, yaratıcı projeleri olan, yönetim becerisi yüksek bir aday seçiminden ziyade bağlı olduğu partiyi memnun edecek bir aday arayışı göze çarpıyor.

Biz ise yaşadığımız şehirlerin sorunlarını çözecek birikim ve donanımda aday bekleyişindeyiz.

Melih Aşık’ın yazısı