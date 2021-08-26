Melih Aşık: Seçimin ertesi günü her günden daha önemli

Demiştik ki… Bugün seçim yapılsa hangi parti ne kadar oy alacak muhabbetini bıraksak da seçimden sonra ülkenin sorunları nasıl çözülecek sorusuna cevap arasak daha iyi olmaz mı?

Levent Gültekin de DİKEN internet sitesinde benzer konuya değiniyor.

Seçimde muhalefetin adayı kim olacak gibi sorulara takılmak yerine seçim sonrasını konuşsak diyor ve ekliyor:

“Çünkü aday tartışmalarının ülkedeki olup bitenin ciddiyetle kavranmasını engellediğini, asıl yapılması gerekene odaklanmak yerine isimler üzerinden dedikodu çevirmenin mevcut durumu meşrulaştırdığını düşünüyorum.”

Ülke yönetimi konusunda hazır formüller yok. Ülkenin her alanda nasıl yönetileceği iktidara geldikten sonra değil gelmeden önce konuşulmalı, halkın görüşü alınmalı, yeni politikalar ortak akılla saptanmalı…

Seçimin ertesi günü her günden daha önemli.

Melih Aşık’ın yazısı