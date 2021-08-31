Melih Aşık: Nihayet bir savcı Genco Erkal’a dava açarak büyük sanatçılar sınıfına girmesini sağladı

Genco Erkal’la ilgili bazı şüphelerim vardı. Onun sanıldığı kadar büyük bir sanatçı olmadığını düşünmeye başlamıştım. Neden derseniz… Büyük sanatçı olup da hakkında hapis istemiyle dava açılmayan sanatçıya büyük denemez de ondan! Müjdat Gezen ile Metin Akpınar, bu açıdan sınıfı geçmişler, haklarında okkalı hapis talepleri vuku bulmuştu. Nihayet bir savcı Genco Erkal’a hapis davası açarak onun da büyük sanatçılar sınıfına girmesini sağladı. Genco’nun beş yıl önceki tweet’lerini araştırıp içinden suç unsuru çıkaran yargı adamına Genco da teşekkür etmiş, demiş ki:

“İddianame kabul edilirse, mahkemede sadece kendimi değil, başta Cumhuriyet’in temel değerleri olmak üzere doğayı, demokrasiyi, insan özgürlüğünü savunacağım. Bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum.”

Büyük sanatçı büyük insan budur. Gerisi boş laf…

Melih Aşık’ın yazısı