Melih Aşık: Minik bebelere ‘değerler’ adı altında neler öğretiliyor; üzerinde durulması gereken bu

Şimdi de “Ramazan Günlükleri” adlı kitabıyla gündeme geldi. Diyor ki kitapta:

Günaydın demek bir cahiliye dönemi âdetidir.

Ee?

Müslümanlar “Essalamü aleyna ve ala ibadillahissalihin” şeklinde selam vermelidir. Eve girince içerde kimse yoksa bile kendi kendinize bu şekilde selam verin.

Ali Bey, kısaca: Türkçesini bırakın, Arapça selam verin, diyor.

Aklı başında insanlar, Ali Erbaş’ın sözlerine kanıp Türkçe sözcüklerin yerine Arapçasını koyacak değiller.

Önemli olan bu değil. Önemli olan, görüşleri sürekli tartışılan Ali Erbaş’ın yönetimindeki Diyanet İşleri’nin aynı zamanda yuvalarda ve Kuran kurslarında milyonlarca çocuğun eğitimini üstlenmiş olması. Oralarda minik bebelere “değerler”, vs. adı altında neler öğretiliyor? Esas üzerinde durulması gereken budur.

Melih Aşık’ın yazısı