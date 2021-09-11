Melih Aşık: Memur Erbaş sözleriyle Anayasa’ya karşı açıkça tavır alıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “İnanç insan ile Allah arasında olsun, siyasetine yansımasın, adaletine yansımasın, yargısına yansımasın istiyorlar. Bunun için ortalığı ayağa kaldırıyorlar” diye özetleyebileceğimiz sözleri birkaç gündür tartışılıyor.

Ali Erbaş, bu sözlerle laikliğe saygılı yurttaşları eleştiriyor.

Laiklikten vazgeçilmesini, siyasete, ticarete, adalete şeriat hukukunun egemen olmasını istiyor.

Laiklik malum; dinin siyasete, ticarete, adalete karışmadığı rejimin adıdır.

Devlet memuru Ali Erbaş bu çarpıcı sözleriyle Anayasa’ya karşı açıkça tavır alıyor.

Melih Aşık’ın yazısı