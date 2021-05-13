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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: İnsanlar parkta yürümesin, daha temiz hava almasın diye polis görevlendirmişler

Kurbağalıdere Parkı’ndaki yürüyüş pistinde boydan boya yürüyorum. Amacım parkın ucundaki köprüye varıp dereyi teftiş etmek. Parkta kimseler yok. Pistin orta yerine yaklaşırken ağaçların arasında oturan iki polis memuru seslendi:

– Parkın içinden yürümeyin, dışından yürüyün.

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Parkın hemen dışında da paralel bir kaldırım var. Dışarı çıkıp beton kaldırımdan yürüyerek yola devam ediyorum.

Ne fark ediyor?

Parkın içindeki yürüyüş pisti daha havadar. Daha düz. Dışarıdaki kaldırımda yürümek daha zor. Dışarıda yürümenin sağlığımıza hiçbir faydası yok. İnsanlar parkta yürümesin, daha temiz hava almasın diye polis görevlendirmişler. Maçlara yüzlerce kişi girip tezahürat yapıyor. Çoğu ilde Filistin yürüyüşleri yapıldı. Bir kişiye bile engel olunmadı. Onlar virüs taşımıyor. Parkta tek başına yürüyen taşıyor!

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Melih Aşık’ın yazısı

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