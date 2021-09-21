Melih Aşık: İngiltere bizim ne aşı belgemize ne PCR raporumuza inanıyor

“İngiltere, kırmızı listeden çıkararak ‘seyahat edilebilir ülkeler’ arasına aldığı Türkiye için ‘10 gün karantina’ kuralını kaldırmadı. Buna göre, Türkiye’den gelen yolcular, BioNTech aşısını iki doz yaptırmış olsalar dahi, aşı Türkiye’de uygulandıysa 10 gün karantinaya girecekler.”

Peki, neden böyle? Çünkü ülkemizde sahte aşı belgesi ve sahte PCR raporu düzenlendiğine ilişkin kuşkular var. Gazetelerimizde bu tür olayları okuyoruz. Bu sahtekârların yakalanıp gereğince cezalandırıldığını ise pek duymuyoruz. Adam o yüzden bizim ne aşı belgemize ne PCR raporumuza inanıyor.

Haksız mı? Ne dersek diyelim… Ulus adına onur kırıcı bir durum var ortada.

Melih Aşık’ın yazısı