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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: İkinci aşıdan 28 gün sonra antikor testi yaptırdım; neredeyse sıfıra yakın

Bendeniz Kovid aşısı oldum. İkinci aşıyı olduktan 28 gün sonra antikor testi yaptırdım. Çok çok az bir antikor oluşmuş. Neredeyse sıfıra yakın.

Peki, genelde durum nedir? Aşılananlara örnekleme yöntemiyle antikor testi yapılarak aşının etkinliği ortaya çıkarılabilir. Koronadan ölenlerin kaçta kaçının iki aşı yaptırdığına bakarak da aşının etkinliği konusunda fikir edinilebilir. Aşının etkin olmadığının ortaya çıkmasından mı korkuluyor? Oysa aşının etkin olmadığının açıklanması hiç açıklanmamasından iyidir. Aşının etkin olmadığı bilinirse önlemler gevşemeyecektir.

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Melih Aşık’ın yazısı

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