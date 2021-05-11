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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: CHP seçime hazırmış; peki iktidara da hazır mı?

CHP seçime de hazırmış. Peki, iktidara da hazır mı?

Hiç öyle görünmüyor.

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Parti iktidara gelince bugünkü iktidarın yaptığından daha farklı ne yapacak?

Hangi sorunu nasıl çözecek? İşsizliği nasıl giderecek? Eğitim politikası nedir? Hangi alanlara yatırım yapacak? Gelirleri nasıl arttıracak? Üretimi nasıl patlatacak?

Bunlar bilinmiyor. Partinin “CHP.org.tr” adlı resmi sitesi var. CHP’nin izleyeceği politikaları görmek için o siteye girince karşınıza boş sayfalar çıkıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda okuduğu bir “Yeni Yüzyıla Çağrı” beyannamesi var. İçinde yeni, farklı, heyecan veren hiçbir şey bulamıyorsunuz.

Melih Aşık’ın yazısı

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