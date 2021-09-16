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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: CHP İstanbul merkezindekiler ABD başkanından bile daha meşgul olmalı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Dedi ki:

“2018 ve 2019 yıllarında İstanbul’daki 15 okulun depreme dayanıksız olduğu tespit edilmiş ve yıkım kararı çıkmıştı. Devlet 15 okulun kamulaştırma bedelini ödeyemediği için o okullar aynen duruyor”.


Bu okullar hangileridir?

Yıkım kararı çıkmışsa belediye bunları neden boşaltıp yıkmamıştır?

Kamulaştırma bedeli deniyor. Okullar zaten Milli Eğitim’in değil mi? Ne kamulaştırması?

Bunları Canan Hanım’a sormak istedik. Geçen cuma günü bütün gün CHP İstanbul İl’i telefonla aradık. Kimse çıkmadı. İnternet sitesinde “Mesaj gönderin” diye bir bölüm var. Mesaj gönderip sorduk. Geri dönmediler. İnternet  sitesindeki e-mail adresine sorularımızı yolladık. Cevap gelmedi. İl merkezinin telefonu nihayet salı günü açıldı. Özel kaleme Başkan’la görüşmek istediğimizi söyledik. Kalem, biz size döneriz, dedi, dönmediler. Geçenlerde bir dostumuz Beyaz Saray’a Joe Biden’a elektronik posta yoluyla soru sormuş. Cevap bir gün içinde gelmiş. CHP İl’den beş gündür cevap yok. ABD Başkanı’ndan bile daha meşgul olmalılar.

Melih Aşık’ın yazısı

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