Diken

Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: Bu zihniyet bu ülkenin derdine ‘deva’ olur mu?

DEVA Partisi lideri Ali Babacan 30 Ağustos’ta İBB’nin vals gösterisi düzenlemesine tepki göstererek dedi ki:

“Milli günlerimiz üzerinden, bu ülkenin dindar vatandaşlarına göndermeler yapılmasına izin vermeyiz. Bu zihniyete pabuç bırakmayız. Kimse boşuna heveslenmesin.


Birkaç gencin vals yapması neden dindar vatandaşlara gönderme olsun?

Valsin dine karşı bir anlamı mı var? Nedir o? Birileri hacca giden vatandaşların ya da camilerin önünde mi vals yaptı? O da değil kuşkusuz. Peki, ilgisiz bir salonda yapılan vals kimi neden rahatsız eder? Vals Cumhuriyet kutlamalarının sembolik dansıdır. Rahatsız edici olan, Cumhuriyet’in kutlanması mıdır?
Bu soruları sorduk ama mantıklı cevabını bulamadık.

Son soru: Bu zihniyet bu ülkenin derdine ‘deva’ olur mu?

Melih Aşık’ın yazısı

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