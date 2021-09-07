Melih Aşık: ‘Bize dinsiz derler’ diye susan politikacı şimdi ‘Bize dinci desinler’ diye kendini zorluyor

Laikliği savunması beklenen muhalefet politikacısı yeni bir söylem tutturdu.

Ağızlarından şöyle sözler duyuyoruz:

– Allah nasip ederse mülteci sorununu çözeceğim.

– Allah’tan kork Sayın Diyanet Başkanı.

– Bakalım Allah’a nasıl hesap vereceksin Sayın Bakan.

Laikliği savunmaya geldi mi “Aman bize dinsiz derler” diye susan politikacı…

Şimdi “Bize dinci desinler” diye kendini zorluyor da zorluyor.

Sayın politikacılar,

İki lafın biri Allah dediniz diye…

Sizi zaten tanıyanlar size dinci veya dindar demezler.

Sadece “ilkesiz, eyyamcı” falan derler, o kadar.

Melih Aşık’ın yazısı