Melih Aşık: Artık tek doz BioNTech ile mi idare edeceğiz?

Bendeniz 7 Temmuz’da üçüncü aşı olarak BioNTech olmuşum.

Aradan 10 hafta geçti. Dördüncü aşı için 182’yi arıyorum.

Telefona çıkan görevli:

– Aşı süreciniz tamamlanmış görünüyor, yeni bir aşı hakkınız görünmüyor, diyor.

– Ama benim durumumda birçok kişi 4. aşıyı oldu.

– Sizin aşı hakkınız görünmüyor, diye ısrar ediyor 182.

E-Nabız’a giriyorum. Aynı yanıt: Aşı süreciniz tamamlanmıştır.

Aynı durumda birçok tanıdığımıza 4. aşı yapıldı oysa.

Facebook’ta dostlar:

– Yurt dışına çıkacağım dersen 4. aşıya izin veriyorlar, diyorlar.

Neden yalan söylemeye mecbur bırakılıyoruz?

Sinovac’ın etkisinin geçtiğinde herkes hemfikir. Artık tek doz BioNTech ile mi idare edeceğiz? Ne kadar süre idare edeceğiz? Kimine neden yapılıyor? Kimine neden yapılmıyor? Şu anda aşılamanın bir standardı yok. Karmaşa var. Özeti bu.

Melih Aşık’ın yazısı