Melih Aşık: ABD’nin soykırımı kabulüyle ülkelerin peş peşe soykırım kararları alması kolaylaşacak

Yunanistan’ın MEGA TV kanalındaki açık oturumda konuşan Prof. George Filis, Joe Biden’ın “soykırım” suçlamasının sonuçlarını tartışırken diyor ki:

“ABD’nin soykırımı kabulü Anadolu’daki Yunan soykırımı konusunda yürüttüğümüz kampanyanın da önünü açacaktır.”

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Bu tespit önemli. Pek çok hükümet, soykırım ilanı baskılarına ABD’nin tavrına bakarak karşı durabiliyordu.

ABD’nin soykırımı kabulüyle dünya ülkelerinin parlamentoları ve hükümetlerinin peş peşe soykırım kararları alması kolaylaşacaktır.

Ayrıca hakkımızda Süryani soykırımı, Keldani soykırımı vs. gibi birçok soykırım iddiası daha var ki bunların da çeşitli ülkelerde gündeme alınması olasıdır. ABD’ye sert ve etkili karşılık vermemiz bundan sonraki saldırıları önlemek açısından büyük önem taşıyor.

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Melih Aşık’ın yazısı