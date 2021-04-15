Melih Aşık: 65 yaş üstü kesim aşılandı; kısıtlamanın gevşetilmesi beklenirdi

Ayrıca İngiltere bu mutant öyküsünü hiç üzerine almıyor. BBC uzun uzun Türkiye’nin bu alandaki birinciliğini ve kalabalık kongreler ile cenaze törenlerini gösterdi önceki akşam.

Alınan tedbirlere gelince…

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Bir yılı aşkın süredir en ağır kısıtlamalar 65 yaş üstüne konulmuştu. Bu kesim hemen tamamen aşılandı. Bu defa 65 yaş üstüne kısıtlamanın gevşetilmesi beklenirdi. Oysa tam tersine, son genelgeyle 65 yaş üstü daha fazla hapse mahkûm edildi. Hafta arası günde dört saat sokak izni. Hafta sonları cumartesi ve pazar günleri ise tam gün ev hapsi. Hafta sonları market ve fırın için dahi evden çıkmak yok!

Merak ederiz… O bilim kurulundaki hekimlerden biri kalkıp da 65 yaş üstünün hareketsiz hale getirilmesi sonucu hızla ölüme gönderildiğini söyleyemiyor mu? Tepki ortaya koyamıyor mu?

Alınan diğer tedbirlerin de etkili olacağına inanan kimse göremiyoruz.

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Yine boşa eziyet çekeceğiz.

Melih Aşık’ın yazısı