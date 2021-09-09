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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: 15 Temmuz gecesi ne oldu? Rusya nasıl olumlu bir katkıda bulundu?

İki hafta önce Ukrayna’da düzenlenen Kırım Platformu Zirvesi’ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı ve her zaman olduğu gibi Rusya’nın Kırım’ı ilhakını eleştirdi, Ukrayna’yı destekledi.

Daha sonra söz alan “Kırım Başbakan Yardımcısı” ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, Çavuşoğlu’nun  sözlerini eleştirdikten sonra şu ilginç cümleyi sarf etti:


Türkiye, 15 Temmuz gecesi Türk Cumhurbaşkanı’nın darbeden kurtarılmasına Rusya yönetiminin nasıl yardım ettiğini iyi hatırlamalı.”

Rus stratejist Prof. Dr. Aleksandr Dugin’in 14 Temmuz’da Ankara’ya gelip kimi yetkililere “Ordunun içinde bir hareketlilik söz konusu” dediği konuşulur. Ancak o bir gün öncenin konusu.

15 Temmuz gecesi ne oldu? Rusya nasıl olumlu bir katkıda bulundu? Bilinmiyor. Merak ediliyor.

Melih Aşık’ın yazısı

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