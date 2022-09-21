Melih Altınok: Macron’a muavinlik yaptırdılar

Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenini izliyorum. Adamlara helal olsun… Törende bir kare poz vermek için can atan devlet başkanlarını, kralları ip gibi sıraya dizdiler… Ayakta, sıkış tepiş otobüslere doldurup alana taşıdılar. Macron’a da muavinlik yaptırdılar.

Asıl fena olansa ABD Başkanı’na tanınan ayrıcalıktı. Liderler ilkokul çocuğu gibi otobüste giderken Biden kırmızı halıya kadar özel makam aracıyla geldi.

Hadi İngiliz sömürgelerinin, kendilerini vahşi görenlerin saraylarında itibar arayan Arap liderlerinin falan hevesini anlıyoruz… Böyle şeylere takılmazlar. Hatta Kraliçe’nin önünde takla atacaksınız deseler düşünmeden kabul ederler.

Peki ya Kraliyet tebaasına dahil olmayan Fransızları, Almanları ve diğer özgür Avrupalıları temsil eden liderler bu aşağılamayı nasıl ve ne için hazmediyorlar, merak ediyorum.

Melih Altınok’un yazısı