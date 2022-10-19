Melih Altınok: Etyen Mahçupyan son düzlükte su koyuverdi

Yazar Etyen Mahçupyan, “Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş kalırsa yeniden Erdoğan’a oy verebilirim” demiş. Verir mi? Verir. Çünkü Etyen siyasi tercihlerini, bir ara Taraf’ta üzerine köşe yazıları yazdığı at yarışına çalışır gibi belirler. Tepkilere aldırış etmez. Liberal mahallesinin hışmını üzerine çekmek pahasına Erdoğan’ı destekleme kararını alırken de “teknik analizlerine” güvenmişti. Ne var ki soğukkanlı bir şekilde tercihte bulunmayı başaran Etyen, önemsenmeyi kompleks derecesinde abarttığı için bazen yalpalar.

Mesela sırf “Babama benzetiyorum” dediği Erdoğan’da aradığı yüzü bulamayınca Davutoğlu’na danışman olması gibi kimi zaman eşeğe oynar. Oradan da sekip Davutoğlu’nun muadili Babacan’a falan “sürpriz” diye umut bağlar.

Melih Altınok’un yazısı