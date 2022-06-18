Melih Altınok: Bülent Arınç Kemal Bey’den aferini kaptı

Ankara’da bir toplantıda kürsüye çıkan Bülent Arınç, ülkede FG plakaların huzur içinde dolaşamadığına dair serzenişleriyle, Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılara siyasi af talebine destek verdi…

Hatta, memleketin en büyük sorunu buymuş ve beyefendinin ayakkabısının içindeki bir taş misali canını acıtıyormuş gibi, hızını alamayıp kürsüden herkesi “Kral çıplak” diye haykırmaya davet etti!

CHP’liler sosyal medyada “Başka kapıya” diye söylenseler de Kemal Bey’den aferini kaptı.

Belli ki bir hafta önce katıldığı AK Parti’nin Kızılcahamam kampında sesi kısıktı…

Öyle ya madem FETÖ’cülerin durumu canını çok yakıyor, Cumhurbaşkanı’nın ve diğer siyasilerin olduğu toplantıda sıkıntılarını pekâlâ dile getirebilirdi.

Melih Altınok’un yazısı