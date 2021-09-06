Melih Altınok: Aşıyla ilgili şüphe dile getirirsen yobaz ilan edilebilirsin

Kategorik aşı karşıtları için söylenmeyen kalmadı.

Hatta yalnızca onlar için değil…

Aşıyla ilgili şüpheni dile getiriyorsan, mRNA teknolojisinin mucidi Harvardlı bir profesör bile olsan Uludağ İlahiyat mezunu Ahmet Hakan tarafından bilim düşmanı, yobaz, lümpen ilan edilebilirsin.

Ya da güven vermeyen resmi istatistiklerden huylanıyorsan…

Sonuçları ve yan etkileri hâlâ sağlıklı bir aşı takip sistemiyle kayıt altına alınmayan sıvılar için “görüp beklemek istiyorum” diyorsan…

Düz dünyacılarla ya da envai çeşit uçukla birlikte “aşı karşıtı” diye bir potaya atılıp linç edilmeye davetiye çıkartmış oluyorsun.

Melih Altınok’un yazısı