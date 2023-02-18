Meksika’da depremzedeler için yardım seferberliği

Meksika halkı, Türkiye’deki depremzedeler için 140 ton yardım malzemesi gönderdi.

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Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, AA muhabirine açıklamasında, Meksika halkının depremzedeler için seferber olduğunu belirterek gelen yoğun yardımlar nedeniyle büyükelçilik binası kapasitesinin tamamen dolduğunu söyledi.

Tuğ, Meksika Savunma Bakanlığı (SEDENA) ile Meksika Dışişlerine Bağlı (SRE) Meksika Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (AMEXCID) işbirliğinde Türkiye’ye şu ana kadar 140 ton yardım gönderildiğini bildirdi.

Büyükelçilik bahçesinde sevkiyat için 65 ton yardım malzemesinin beklediğini anlatan Tuğ, bunun da kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

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