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Yaramazlara biraz batar!

Meksika’daki silahlı saldırıda yedi kişi hayatını kaybetti

Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki tatil beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk yedi kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Meksika basınında yer alan habere göre, kimliği belirsiz kişiler, eyalete bağlı La Palma tatil beldesindeki eve silahlı baskın gerçekleştirdi.


Saldırıda üçü kadın, biri çocuk yedi kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Yetkililer, saldırının 20 kişilik silahlı grup tarafından gerçekleştirildiğini ve doğrudan bir grubun hedef alındığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tatilcilerin silah sesleriyle panikle etrafa kaçışmaları yer alıyor.

Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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