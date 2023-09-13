Meksika Kongresi’nde ‘uzaylı’ sergisi

Meksika Kongresi’ndeki özel bir oturumda ‘uzaylı’ olduğu iddia edilen iki varlığın bedenleri sergilendi.

Görsel: Meksika Kongresi

Euronews Türkçe’nin haberine göre gazeteci ve UFO bilimci Jaime Maussan tarafından cam muhafazalar içinde sunulan fosilleşmiş cesetlerin bin yıllık olduğu belirtildi.

Yemin altında konuşan Maussan “Bu örnekler dünyamızdaki evrimin bir parçası değil. Bunlar bir UFO hurdasından çıkarılmadı. Bunlar diatom yosunu madeninde fosilleşmiş halde bulundu” ifadelerini kullandı.

Maussan, örneklerin Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından incelendiğini ve DNA örneği almayı başaran bilim insanlarının yaşlarını tespit için radyokarbon testi uyguladığını belirtti.

Fakat yoğun bir incelemeden geçtikleri belirtilmesine rağmen fosillerin bir kum tabakasıyla kaplı olduğu görüldü.

Halkın insan dışı varlıkları ve teknolojileri öğrenmeye hakkı olduğunu savunan Maussan “Geniş evrende yalnız değiliz, bu gerçekliği kabullenmemiz gerekiyor” dedi.

Oturumda Maussan’a Eski Amerikan Pilotu Ryan Graves ve Harvard Üniversitesi’nden astrofizik profesörü Avi Loeb eşlik etti. Graves temmuz ayında ABD Kongresi’nde düzenlenen oturumda da ‘kanıtlar’ sunmuştu.

Bilim ve politika çevrelerinde artık tanımlanamayan olağandışı olayların olduğu genel olarak kabul görüyor ama bunun kaynağı konusunda hala derin görüş ayrılıkları bulunuyor.