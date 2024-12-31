Mehmet Y. Yılmaz: Demokratik siyaseti temizlemeye niyetlendiyseniz, Reis'e bunları da hatırlatın

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Ayşenur Arslan ile Nevşin Mengü hakkında istenen ceza 7,5 yıla kadar hapis. Özlem Gürses evinde hapis tutuluyor, başına ne gelecek belirsiz. Furkan Karabay da öyle.

Ya da toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı!

Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku (ve hakkında yakalama kararı çıkarılan) Yiğit Ali Ekmekçi sadece bu hakkın kullanmasını savundukları için ömür boşu hapis yatacaklar. Üstelik Can Atalay’ın serbest bırakılmasını öngören AYM kararı bile olduğu halde!

Anayasa, siyasi parti faaliyetlerinin serbest olduğunu ve kısıtlanamayacağını yazıyor ama Selahattin Demirtaş başta olmak üzere onlarca HDP’li bu yüzden hapiste tutuluyor, Demirtaş hakkındaki AİHM kararı da uygulanmıyor.

Bu insanları hapiste tutabilmek için savcılar suç uyduruyor, bunu yapmak istemeyen hâkimler, savcılar oradan buraya tayin ediliyor.

Cevdet Bey, bunları tek tek sayıp dökmeme gerek yok, siz de zaten bunları benim kadar biliyor olmalısınız.

Demokratik siyaseti kirleten unsurları temizlemeye niyetlendiyseniz, Reis’e bunları da hatırlatın.

Demokrasilerde işler böyle yürüyor.

Demokratik siyaseti zehirleyen unsurları temizleyecekseniz hepsini birden ele almalısınız.

“Yarısı temiz olsun, varsın öbür yarısı da pis kalsın” denilemez.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı