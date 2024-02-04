Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası’nın yeni başkanına ‘güveni tam’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan ve ekibine güveninin tam olduğunu söyledi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Hazine ve Maliye bakanlığına Mehmet Şimşek, Merkez Bankası başkanlığına Hafize Gaye Erkan getirilmişti. İkili, ekonomi yönetiminde piyasa dışı uygulamaların bırakılacağını ve ‘rasyonel düzene geçileceğini’ açıklamıştı. Önceki ekonomi yönetiminde yüksek enflasyona rağmen faiz oranı yüzde 8,5’e indirilmişti ancak yeni ekonomi yönetimi kademeli artışlarla faizleri yüzde 45’e yükseltmişti.

Erkan, cuma günü ‘affını istemesi’nin ardından görevden alınmış, yerine yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.

Bu gelişmeler ışığında ekonomi politikalarında bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği tartışılmaya başladı. Ekonomi yönetimi Erkan’ın kendi kararıyla görevinden ayrıldığını ve politikaların aynen süreceğini belirtti. Ancak MB başkanı değişiminin yankıları sürüyor.

Bu gelişmeler ışığında Mehmet Şimşek’ten yeni bir açıklama geldi. Şimşek, Karahan ve ekibine güveninin tam olduğunu belirtirken yapısal reformlarla kazanımların kalıcı hale geleceğini kaydetti.

Twitter hesabından açıklama yapan Şimşek şunları söyledi: “Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz.”