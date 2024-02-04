Merkez Bankası’nın yeni başkanından ‘devam’ mesajı

Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan, son bir yılki politikanın aynen süreceğini açıkladı.

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Hafize Gaye Erkan’ın cuma günü görevden alınmasının ardından yerine yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı.

Karahan’dan ilk açıklama geldi.

Merkez Bankası’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Karahan şunları söyledi: “Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

Aynı açıklamada 8 Şubat Perşembe saat 10:30’da yılın ilk enflasyon raporunun yayınlanacağı belirtildi.