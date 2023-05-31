Mehmet Şimşek, dönüş için iki yıl kararlarına karışılmamasını istemiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen eski bakan Mehmet Şimşek’in, kabinede görev için iki yıl boyunca alacağı kararlara karışılmamasını istediğini yazdı.

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İktidarın ekonomi politikaları kur, enflasyon ve cari açık gibi göstergelerde rekor getirmişti. Buna siyasi belirsizlik de eklenince yabancı yatırımcı ülkeyi terk etmişti.

Uzmanların çağrılarına karşın Erdoğan, faizleri düşürmekte ısrarcı olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Seçimleri kazanan Erdoğan, balkon konuşmasında ”Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” demişti.

Yeni kabine için gözlerin çevrildiği Erdoğan iki gün önce Mehmet Şimşek’le görüştü.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iki arasındaki tek pürüzün ‘faiz’ olduğunu belirterek Şimşek’in kendi takımını kurup iki yıl boyunca kararlarına karışılmamasını istediğini yazdı.