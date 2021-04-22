Mehmet Özyazanlar: ‘Oyunun ruhu, paranın gücünü yendi’ gibi romantik yorumlar yapmak anlamlı değil

Tabii bütün bu gelişmeler, futbolun derin eşitsizliklerle örülü mevcut dengesiz durumunu ve bu tablonun baş sorumlusunun FIFA ile UEFA olduğu gerçeğini unutturmamalı. O nedenle, ‘futbolun ruhu’, ‘eşitlik‘ gibi söylemleri en son ağzına alacak kurumlar olmalı FIFA ve UEFA. Sicilleri hiç de temiz sayılmaz. Oyun; uluslararası dev şirketlere, oligarklara, iş insanlarına, CEO’lara, sponsorlara, reklamcılara teslim edilir ve onların belirlediği rotada büyük rant hedeflerinin aracı haline getirilirken FIFA ve UEFA nedense futbolun ruhundan, eşitlikten söz etme ihtiyacı hissetmiyordu…

FIFA ve UEFA’nın tepkisinden yola çıkarak, “Oyunun ruhu, paranın gücünü yendi” gibi romantik yorumlar yapmak, bu nedenle pek anlamlı değil…

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Mehmet Özyazanlar’ın yazısı