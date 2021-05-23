Mehmet Öz: Glikoz seviyenizi düşürmeye yarayacak 6 basit taktik

Diyabet, çağımızın en önemli hastalıklarından biri. Yediğimiz besinlerin birçoğu hiç öyle olduğunu düşünmesek bile şeker içeriyor. Önerdiğim taktiklerle kandaki glikoz seviyenizi düşürebilir ve diyabetten korunabilirsiniz.

KESME YULAF

Reklam

… yulafın vücutta parçalanıp emilmesi daha uzun sürede gerçekleştiği için kan şekerimiz çok daha yavaş yükselir. Yüksek lif içeriği ve yavaş sindiriminden dolayı bu yulaf aynı zamanda insanı daha uzun süre tok tutar.

NİŞASTASIZ SEBZELER

Az miktarda nişasta, vücudun kolayca parçalayabileceği şeker olduğu için doyurucu bir öğünden sonra bile kan şekerinizin düşük kalması anlamına gelir.

Reklam

TARÇIN

… sınırlı veriler tarçının kan şekeri seviyesini daha iyi kontrol altında tutmada yardımcı olabileceğini gösterdi.

ET TÜKETİMİNİ SINIRLAMAK

Haftada iki öğününüzü etsiz olarak hazırlamak diyabet riskinizi düşürmeye yeterli olacaktır.

BAKLAGİL TÜKETİMİNİ ARTTIRMAK

… bazı çalışmalar daha fazla baklagil tüketenlerin diyabet riskinin azaldığını ve baklagillerin aynı zamanda kan şekerinizin normal aralığında kalmasına yardımcı olduğunu gösterdi.

MEYVE TERCİH ETMEK

Meyve, şeker içeriyor olsa da lif gibi çeşitli besin maddelerini içerdiğinden kandaki glikoz ve insülin seviyelerini kontrol etmenize yardımcı olur.

Mehmet Öz’ün yazısı