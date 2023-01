Mehmet Ocaktan: Vatandaşların feryadını nasıl gizleyeceğiz?

Hakkını yemeyelim, TUİK enflasyonu kağıt üzerinde gerçekten güzel düşürüyor ama bunun mutfaktaki yangına bir faydası yok. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun ocak ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması’na göre; dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 737 lira artış göstererek 9 bin 769 liraya yükselerek yeni asgari ücreti şimdiden geçmiş bulunuyor.

Diyelim ki annesinin karne hediyesi olarak et aldığını söyleyen çocuğun haberi mizansen haber…

Peki ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde evden çıkıp Et ve Süt Kurumu marketlerinin önünde kuyrukta bekleyen vatandaşların feryadını nasıl gizleyeceğiz? Ankara Kızılay’daki marketin önünde saatlerce sıra bekleyen bir vatandaş diyor ki: “Bizi yönetenler burada gelip durumumuzu görebiliyor mu? Sabahın köründe buraya gelmişim et kuyruğunda bekliyorum, neden? Birer kilo veriyorlarmış, onu alıp gideceğiz. Yıllarca çalıştım, ülkeme hizmet ettim. Bunu mu hak edecektim?”

Mehmet Ocaktan’ın yazısı