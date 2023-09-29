Mehmet Ocaktan: Uygulamayacaksak niye yeni anayasa yapıyoruz ki?

Maalesef cumhurbaşkanının da altını çizdiği gibi bugün Türkiye’nin temel problemi; anayasanın ruhuyla örtüşen uygulamaları hayata geçirecek iktidarlardan mahrum olması… Zira biliyoruz ki şu andaki anayasa, her ne kadar 12 Eylül darbe anayasasından izler taşıyor olsa da eğer gerçekten uygulanabilse bugün şikayet ettiğimiz pek çok hukuksuzluk ve özgürlüklerin üzerindeki baskılardan kurtulmuş olacağız. Ayrıca şu andaki anayasamız, demokratik ülkelerdeki anayasalardan hiç de geri değil, aramızdaki tek fark biz anayasamıza pek itibar etmiyoruz…

Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında, bizzat AK Parti iktidarı tarafından 2004 yılında anayasamızda değişiklik yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) iç hukukumuzun bir parçasını haline getirildi ama AİHM’nin verdiği kararları tanımıyoruz. Ayrıca iktidar işine gelmediği durumlarda, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını tanımadığını da söyleyebiliyor. Bir an için uluslararası kurumları bir tarafa bırakalım, peki biz kendi insanlarımızın hakkını/hukukunu korumayacak mıyız?

Mehmet Ocaktan’ın yazısı