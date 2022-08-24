Mehmet Ocaktan: Muhalefet, cumhurbaşkanı adayını belirlemeli

Muhalefet partisi liderlerinin bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla, güçlendirilmiş parlamenter sistem bağlamında oluşturdukları müktesebat çok kıymetli. Ama unutmamak gerekiyor ki bu ana ilkelerin kıymet kazanabilmesi için öncelikle cumhurbaşkanlığı değişiminin gerçekleşmesi gerekiyor.

Eğer seçimlerde cumhurbaşkanlığı kazanılamazsa, hazırlanan bu sayfalar dolusu çalışmaların hiçbir anlamı olmayacaktır.

İşte tam da bu yüzden muhalefetin, iktidar mücadelesinde yeni bir adım atarak zaman kaybetmeden cumhurbaşkanı adayını belirlemesi şart. Çünkü zaman daralıyor ve bu belirsizlik iktidarın işine yarıyor.

Adayın yıpratılma endişesini bir ölçüde anlamak mümkün, ama risk alıp cesur adımlar atmayı göze almadan sonuç almak da mümkün değil. Madem ‘ortak aday’ konusunda mutabakat var, o zaman bir ileri adım daha atarak adayın ismini açıklayıp zorlu yolculuğa çıkmak gerekiyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı