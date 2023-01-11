Mehmet Ocaktan: Madem altılı masa dağılıyor, cumhur ittifakı neden bu kadar endişeleniyor?

Altılı Masa iktidar cenahının fabrika ayarlarını bozuyor, AK Parti’den MHP’ye ve yandaş kalemlere kadar hemen herkes günlerdir Altılı Masa ile ilgili ‘arkası yarın’ hikayeleri anlatmak için kendilerini helak ediyorlar. Bazıları hikayelerin büyüsüne kendisini öylesine kaptırıyor ki aralarında “Masa dağılıyor, bu gidişle seçimi bile göremezler”, hatta “Erdoğan birinci turda ezip geçerse, belki de isabetli olur, canlarını kurtarırlar…” benzeri erken zafer şarkıları söyleyenler bile var.

Peki bu erken zafer şarkılarında bir tuhaflık, biraz kafa karışıklığı yok mu? Madem Altılı Masa dağılıyor, çoktan iflas bayrağını çekmiş o zaman Cumhur İttifakı için zafer şimdiden kesin demektir, neden bu kadar endişeleniyorlar ki…

Cumhur İttifakı’nın emir-komutasında hareket eden medyanın korkuyla karışık telaşını görünce, doğrusu insanın aklına ister istemez mezarlıktan gece geçenken “ıslık çalmak” deyimi geliyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı