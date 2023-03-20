Mehmet Ocaktan: İnsan zekasının kaldırabileceği bir durum değil

Hepimiz biliyoruz ki bugün yaşadığımız ekonomik kriz esas itibariyle “Nas var, nas..” fantezisiyle başlamıştır. O gün itibariyle temel ekonomik gerçeklikler, akıl ve bilim bir tarafa bırakılmış ve ülkenin bütün ekonomik hafızası bu hamasi tezle adeta yok edilmiştir.

Şimdi öğreniyoruz ki AK Parti 14 Mayıs’a hazırlanırken, seçim beyannamesinde “hayali ekonomik modeli”ne yer vermeyecekmiş. Reuters’ın haberine göre, serbest piyasa koşullarına aykırı olduğu için bazı alanlarda yabancı yatırımların neredeyse sıfıra inmesine neden olan mevcut ekonomi politikalarına ve ‘yeni ekonomik model’e yer verilmediğini belirten bir hükümet yetkilisinin açıklaması aynen şöyle: “Piyasa dışı uygulamalara dair hiçbir işaret beyannamede yok.”

Yönetilemezlik sorunu böylesine vahim boyutlara ulaşmışken, dahası iktidar ilk üç gün felaket bölgesinde sorumluluklarını yerine getirememişken, hatta Kızılay’ın çadır satmasından sanki hiç sorumlu değilmiş ve de ülkeyi muhalefet yönetiyormuş gibi son derece rahat bir şekilde yapılamayan her şeyin vebalini muhalefete yüklemeye çalışması, doğrusu insan zekasının kaldırabileceği bir durum olmasa gerek…

Herhalde hiçbir demokratik ülkede böylesine zincirleme hataların sorumlusu olan bakanlar, bürokratlar yerinde kalamaz ve çoktan istifa ederlerdi. Ama burası Türkiye… Yönetim makamında olanlar her türlü hatadan münezzehtirler ve de hesap vermek zorunda değildirler…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı