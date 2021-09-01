Mehmet Ocaktan: İktidarın özgürlükleri askıya almak için yeni bir yasaya ne ihtiyacı var ki

Açıkça ifade etmek gerekiyor ki iktidarın yasaklar manzumesiyle örülmüş yeni bir sansür yasasına ihtiyacı bulunmamaktadır. Yargının, parlamentonun tek merkezde toplandığı bir sistemde iktidarı eleştirenler, çıkıntılık yapanlar ‘terör’ ya da ‘ajan’ statüsüne sokularak rahatlıkla gözaltına alınıp tutukla tutuklanabiliyorlar. Danası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) defaatle “Derhal serbest bırakın” çağrılarına rağmen Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hiçbir hukuki dayanağı olmadığı halde yıllardır içeride tutulmaya devam ediliyor.

Hal böyleyken, iktidarın özgürlükleri askıya almak için yeni bir yasaya ne ihtiyacı var ki… Nasıl olsa yasaların ne dediğine bakmadan özgürlükler rahatlıkla kısılabiliyor. İşte tam da bu yüzden, sosyal medya ile ilgili ‘sansür’ düzenlemesi konusunda insanlarda “Acaba Taliban’a uyum yasası mı çıkarılıyor” şeklinde bir kanaat oluşabilir. Dolayısıyla iktidarın toplumda endişeye yol açacak böyle bir girişimden vazgeçmesinde sayısız faydalar olduğu kanaatindeyim.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı