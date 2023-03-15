Mehmet Ocaktan: Gerçekten de kimler kimlerle beraber

14 Mayıs sandığı yaklaşırken siyasette garip şeyler oluyor. Eminim hepimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözlerini hatırlıyoruzdur: “Kimler kimlerle beraber…” Gerçekten de kimler kimlerle beraber… Yaklaşık bir buçuk yıldır siyasetin en önemli gündem maddesi güçlü bir iktidar alternatifi olarak ortaya çıkan 6’lı masaydı.

Devlete, siyasete, medyaya ve kısacası memleketteki her şeye hakim olan Cumhur İttifakı, son derece buyurgan bir eda ile 6’lı masayı küçümsüyor, itibarsızlaştırmak için en kötücül siyaset dilini kullanıyor, hatta hiçbir ahlaki norm tanımadan muhalefeti terörle iltisaklı göstermekten bile çekinmiyordu

Ancak şimdi devran döndü ve Cumhur İttifakı bugüne kadar “Bu altı benzemez birlikte yöneteceklermiş ülkeyi, buradan çıksa çıksa ancak kaos çıkar” diyerek küçümsemeye çalıştıkları Altılı Masa modelini oluşturabilmek için şu günlerde fazladan mesai yaparak aradaki mesafeyi kapatmaya çalışıyorlar sanki…

Ama biraz geç kaldılar, ayrıca da küçüksedikleri modele muhtaç hale gelmeleri toplum nezdindeki güvenilirlikleri oldukça zedelemiş bulunuyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı