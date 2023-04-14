Mehmet Ocaktan: Erdoğan, AK Parti iktidarından şikayetçi

Bir bakıma milletle akitleşme niteliği taşıyan bu seçim beyannamesinden de anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti iktidarından şikayeti var. Her ne kadar Erdoğan doğrudan adını anarak şikayetlerinin hedefi olarak AK Parti’yi göstermese de doğal olarak insanlar 21 yıllık tecrübeyle o adresi çok iyi biliyorlar.

Bugün itibariyle AK Parti’nin geldiği bu tuhaf durumu izah etmekte güçlük çekiyorum doğrusu…

Düşünebiliyor musunuz, aynı zamanda partinin genel başkanı olan ve 21 yıllık iktidarın tek lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer yeniden iktidara gelirlerse, bizzat kendi icadı olan ve ekonomiyi duvara toslatan “Faiz sebep, enflasyon sonuç” modelinin çöpe atılacağını ve Ortodoks ekonomiye dönüleceğini vadediyor.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı