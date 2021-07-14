Mehmet Ocaktan: Bunca kirlilik hiçbir iktidar için hayırlı sonuç üretmez

İktidar yerel seçim öncesindeki ezberlerini aynen tekrarlamakta bir beis görmüyor. Çözemediği ve çaresiz kaldığı her sorunu ‘dış güçler’e havale edip, muhalefeti dış güçlerin ekmeğine yağ süren hainler olarak görmeye ve onları şeytanlaştırmaya devam ediyor. Yani muhalefet yapmayın, itaat edin…

Elbette bazıları konforlarının devamı için ‘itaat’ edip kendilerini mutlu hissetmeye devam edeceklerdir. Ama bilinmeli ki vicdanları yaralayan bunca kirlilik hiçbir iktidar için hayırlı bir sonuç üretmeyecektir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı