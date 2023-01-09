Mehmet Ocaktan: Altı partinin U-dönüşü imkanı kalmadı

Altılı Masa’nın son toplantısından çıkan ortak bildiri hem toplumdaki beklentilerin karşılanması, hem de Türkiye’nin temel sorunları konusundaki çözüm iradesinin netleşmesi açısından son derece önemli.

Toplantı bir kez daha ortaya koydu ki altı siyasi partinin şu saatten sonra herhangi bir yan çizme ya da U-dönüşü yapma imkanı kalmamıştır.

Ayrıca altı lider de özellikle son dönemdeki kritik konularda adeta tek parti gibi davranarak siyaseten kararlı bir davranış sergilemişlerdir. Bildirideki şu ifadeler bunun en önemli göstergesidir.

…

Geçiş Süreci Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metninin 30 Ocak’ta açıklanacağı belirtilen metinde, aday için ‘istişarelere başlıyoruz’ ifadesinin yer alması ‘masa’ya olan güveni tazelemiştir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı