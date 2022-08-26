Mehmet Ocaktan: AKP gençlerin sesini duymaktan bile hoşlanmıyor

Maalesef bugün AK Parti eleştirel düşünceye tahammülsüz, beğenmediği her şeyi yasaklayan bir parti haline gelmiş bulunuyor. Öyle ki yıllardır genç kuşakların coşkuyla dinlediği müzikleri, izlediği konserleri bile yasaklayarak gençlerle arasındaki duvarları giderek yükseltiyor. Neredeyse gençlerin yan yana durmasından bile endişe eder hale durumda.

Özellikle son bir yıl içinde yasaklanıp iptal edilen konserler ve müzik festivallerinin listesi öylesine kabarık ki herhalde böyle bir yasaklar manzumesi bugüne kadar hiçbir iktidara nasip olmamıştır.

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Demokrasiye inandığını iddia eden hiçbir seçilmiş iktidar böyle bir yasaklar listesini izah edemez, şu ana kadar AK Parti iktidarı da bu konuda toplumu tatmin edici bir açıklamada bulunmadı zaten…

Muhtemelen buna ihtiyaç da duymamıştır. Zira ülkede bütün denetim mekanizmaları yok edildiği için, doğal olarak iktidarın da “ülkenin sahibi benim, ben ne istersem o olur” havasında olması son derece doğal… Dolayısıyla gençlerin oylarına da ihtiyacı olmadığı için bütün konserleri, festivalleri rahatlıkla iptal edebiliyor. Dua edelim de evlerde çalınan müzikleri de yasaklamasınlar…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı