Mehmet Faraç: Türkiye’nin büyüdüğünü söylemek, milyonlarca yurttaşla alay etmekten öteye gitmiyor

Yani TÜİK, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdüğünü iddia etmiş!..

Oysa DİSK’e göre 2020’nin ikinci çeyreğinde emeğin payı yüzde 37 iken 2022’nin ikinci çeyreğinde yüzde 25,4’e düşmüş, sermaye payı ise 2020-2022 arasında yüzde 42,8’den yüzde 54’e çıkmış…

Evet; Türkiye’nin sosyo ekonomik çıkmazını anlatan saptamalarla TÜİK’in “Türkiye büyüyor” şeklindeki komik verilerini yan yana getirince tek bir gerçek öne çıkıyor; Türkiye’de yolsuzluklar, sosya ekonomik çarpıklıklar, aç ve tok arasındaki uçurumlar, işsizliğin yarattığı buhranlar ve piyasalardaki zam kazıkları büyürken; yoksul daha yoksullaşıyor, varlıklı daha zenginleşiyor…

Velhasıl böylesi bir çarpıklığın ortasında Türkiye’nin büyüdüğünü söylemek, sefalet içindeki milyonlarca yurttaşla alay etmekten öteye gitmiyor…

Mehmet Faraç’ın yazısı