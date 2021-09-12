Mehmet Demirkol: Sergen Yalçın’ın geçen yıl oynattığı oyun başka bir seviyeye çıktı

Çok iyi oyuncular transfer edebilirsiniz. Ancak o oyuncuları birlikte anında sahaya sürebileceğiniz bir oyun anlayışını da transfer etmek çok ender olur. Sergen Yalçın’ın Pjaniç’i kullanışında böyle bir müjde vardı. O kadar doğru yerde durup o kadar çabuk topu oyuna soktu ki… Yapılan presin anlamı başka bir seviyeye çıktı. (…)

Sergen Yalçın’ın geçtiğimiz sene oynattığı oyun böylece başka bir seviyeye çıktı. Tabii ki Batshuayi, N’Koudou ve Rıdvan gibi ekstra oynayan oyuncuların hakkını vermek lazım. Ama bu performanslarda da hızla, rakip reaksiyon veremeden boş alana taşınarak kurulan oyunun payı var.

Mehmet Demirkol’un yazısı