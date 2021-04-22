Mehmet Demirkol: İki takım için de kayıp

Taylan, Emre, Gedson diğer Galatasaray merkezlerinden iyi bir ekip ama oyun ezberi ve organizasyon açısından geride kaldılar. Feghouli oyundan çıktıktan sonra işleri daha da zorlaştı. Trabzonspor adına iyi gitmeyen ise Nwakeme ve Ekuban’ın potansiyellerinin altından kalmaları oldu. Üstünlük sağlamlarına yetti ama maçı koparacak bildik işleri yapamadılar. Golden sonra oyunu soğutamayışları baskı yemelerine neden oldu ama çok net şanslar verdiklerini söyleyemeyiz. Beraberliği getiren golü Hugo, Flavio ve Uğurcan’ın zincirleme yaptığı hatadan yediler. Galatasaray’a da bu tip bir şey lazımdı. İki takım için de kayıpla biten bir maç oldu.
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