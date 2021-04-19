Mehmet Demirkol: Harun’un kurtarışı Fenerbahçe’yi büyük dramdan çıkardı

2-1’den sonra özellikle de kırmızı kart sonrası Başakşehir’in oyunu alması, net şanslar ve bir de penaltı bulabilmesinin üzerinde durmak gerekiyor. Gustavo da sahadayken bunun olmasının temel sebebi, savunmanın ayağa çıkmadaki başarısızlığı… Başakşehir pasla çıkarken, Fenerbahçe hep karambole vurunca sayısal üstünlük işe yaramadı. Harun’un yaptırdığı penaltıyı ‘her zamanki gibi’ kurtarışı ise Fenerbahçe’yi büyük dramdan çıkarıp, ev sahibini o kazana attı.

Mehmet Demirkol’un yazısı