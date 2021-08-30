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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Berkan ve Taylan’ın gelişmesi lazım

Galatasaray öndeki dinamik ve bitirici ekip akın sonlandırdığında sorun yaşamıyor. Ama rakip geldiğinde eğer baskı yapıyorsa topu çıkaracak adam bulamıyor. Orası Fernando’dan bu yana doldurulamadı. Özellikle salt hücumcu kanat oyuncularıyla oynarken bu problem. Berkan ve Taylan’ın gelişmesi lazım.

Mehmet Demirkol’un yazısı


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