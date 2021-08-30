Mehmet Demirkol: Berkan ve Taylan’ın gelişmesi lazım

Galatasaray öndeki dinamik ve bitirici ekip akın sonlandırdığında sorun yaşamıyor. Ama rakip geldiğinde eğer baskı yapıyorsa topu çıkaracak adam bulamıyor. Orası Fernando’dan bu yana doldurulamadı. Özellikle salt hücumcu kanat oyuncularıyla oynarken bu problem. Berkan ve Taylan’ın gelişmesi lazım.
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Hoşça kal Direniş Cephesi
BAE ile yeniden bir temasın sağlanması, son bir yılda Türk dış politikasında gördüğümüz balans ayarının bir basamağı gibi görünüyor. Direniş cephesine ‘hoşça kal’ derken, galiba bu manevrayla Körfez’in parasına yeniden ‘merhaba’ demeyi umut ediyoruz.
Erdoğan Bayraktar açtı ağzını yumdu gözünü
“Yağcılık devri bitti şebeklik devri başladı… ‘Reis’, beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Bana büyük kötülük yaptı… Benim dosyamda ne varsa, hepsi doğru. Hem tapeler, hem teknik takip hem telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğru…”
Araştırma: Meğer boyu önemliymiş
Britanya’da yapılan bir araştırma penis söz konusu olduğunda ‘Boyu değil işlevi önemli’ efsanesini yıktı.
ABD’li medya şirketi sordu: 150 bin dolarlık Porsche Türkiye’de neden 600 bin dolar?
ABD’li otomobil bloğu Jalopnik, Türkiye’de fahiş fiyata satılan arabaları gündemine aldı. Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) eleştirildiği yazıda araçların gerçek maliyetiyle Türkiye fiyatları karşılaştırıldı.
RTÜK başkanı, İsmail Saymaz’ın sözlerini ‘nezaketsiz’ buldu: Halk TV’ye inceleme
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’de yayınlanan Perdenin Önü Arkası programında İsmail Saymaz’ın ifadeleriyle ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurdu.